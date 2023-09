Schreiender Säugling im Bonner Konzert Müssen Babys bei Beethoven draußen bleiben?

Vor einigen Jahren reiste der Autor dieser Zeilen mit dem Landesjugendorchester NRW durch China. In einem Konzert – es gab Beethovens Fünfte – saß in der dritten Reihe ein kleiner Junge, der nicht schrie, aber ein bisschen zappelte. Das schaute sich eine der Platzanweiserinnen keine 20 Sekunden an, dann waren Mutter und Sohn draußen – drakonisch aus dem Saal geführt. China halt. Möchte man solche Bestrafungsmaßnahmen hier auch haben? Wohl eher nicht.