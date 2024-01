Ende der Münchner „Tatort“-Kommissare angekündigt Kommissar Batic will nicht mehr humpeln

Jedes Jahr sehe ich bei den Bayreuther Festspielen den Leitmayr Franz. Letztes Jahr saß er neben mir auf einer Bank und aß eine Wurst. Er wirkte still. Dass so ein „Tatort“-Kommissar ein leidenschaftlicher Wagner-Fan ist, hätte man vielleicht nicht gedacht. Aber der Mann neben mir war ja nur auf den ersten Blick der Leitmayr Franz, weil er im Fernsehen so heißt. Im wirklichen Leben hört er auf den Namen Udo Wachtveitl, hat soeben das Pensionsalter erreicht und findet, dass mit 66 Jahren das Leben anfangen sollte – jedenfalls außerhalb des „Tatorts“. Ende kommenden Jahres will er mit seinem Kollegen Miroslav Nemec (nach dann 100 Fällen und 34 Jahren) aufhören; das haben beide nun angekündigt.