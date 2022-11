MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf : Rita Ora lässt sich nichts vorschreiben

Rita Ora und Taika Waititi bei einer Gala in London. Am Sonntag moderiert das Paar gemeinsam die MTV Europe Music Awards. Foto: Foto: Ana M. Wiggins / Dpa

Düsseldorf Am Sonntag werden aus Düsseldorf die MTV Europe Music Awards übertragen. Sängerin Rita Ora moderiert gemeinsam mit ihrem Ehemann Taika Waititi die Show. Wir haben sie zum exklusiven Interview getroffen und mit ihr über das bevorstehende Event und neue Musik gesprochen.

Rita Ora zählt international zu den bekanntesten Pop-Sängerinnen. Seit sie 2012 mit ihren Hits „Hot Right Now“ und „How We Do (Party)“ bekannt geworden ist, sorgte die Britin immer wieder für Songs mit Ohrwurm-Garantie. Am Wochenende ist sie live in Düsseldorf zu sehen. Bereits zum zweiten Mal in ihrer Karriere wird Rita Ora das Publikum der MTV EMAs als Moderatorin durch den Abend begleiten. Ihr Debüt gab sie vor fünf Jahren in ihrer Heimatstadt London. „Ich hatte die beste Zeit, alleine zu moderieren“, erinnert sie sich zurück. „Dieses Mal moderiere ich gemeinsam mit Taika, das nimmt mir etwas den Druck. Es ist schön, das mit jemandem zu teilen.“

Erst vor wenigen Wochen wurden die Gerüchte offiziell bestätigt, dass die britische Sängerin geheiratet haben soll. Ihr Ehemann Taika Waititi ist Neuseeländer und zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren seiner Heimat – insbesondere wegen seiner Kinofilme „Boy“ (2010) und „Wo die wilden Menschen jagen“ (2016). 2005 erhielt er für den Kurzfilm „Two Cars, One Night“ aus dem Jahre 2004 eine Oscar-Nominierung.

Dass sie und ihr Co-Moderator so eng vertraut sind, macht aus Oras Sicht vieles leichter. „Ich liebe es. Es ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, und wir springen sofort ins kalte Wasser, machen Live-TV. Zum Glück habe ich das schon einmal gemacht, er jedoch nicht.“ Ora ist überzeugt, dass die Dynamik der beiden dem Publikum eine tolle Show bieten wird. „Es wird auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen“, schmunzelt sie. „Wir haben natürlich grobe Ideen – aber Taika kann man nicht wirklich etwas vorschreiben. Und mir auch nicht. Es wird also interessant, uns zuzuschauen, da wir beide sehr direkte, freimütige Menschen sind. Wir werden Spaß haben, uns sicherlich gegenseitig überraschen und versuchen, die vielen großartigen Künstler zu zeigen.“

Besonders freut sich die gebürtige Kosovo-Albanerin am Sonntag auf ihre Freundinnen Ava Max und Bebe Rexha. „Sie kommen aus demselben Land wie ich, daher kennen wir uns alle und werden sicher eine gute Zeit haben.“ Auch den schottischen Sänger Lewis Capaldi und den britischen Grime-Rapper Stormzy möge sie musikalisch sehr. Daneben sind David Guetta, One Republic sowie Newcomerin Tate McRae Teil der Show.

Fans von Rita Ora dürfen sich schon jetzt auf neue Musik freuen: Ihr neues Album soll in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen. Für die Pop-Musikerin ist es eine ganz besondere Platte. „Ich habe mich nie zuvor so verletzlich und persönlich gezeigt. Mein Leben hat sich in den letzten zwei Jahren so stark verändert, auf mehrere Arten“, erzählt sie. „Ich habe ein ganz neues Team gefunden, mit dem ich Musik mache. Auch im Privatleben hat sich viel getan. Es fließt also sehr viel in dieses Projekt ein. Ich will einfach allen die Wahrheit erzählen, sie einweihen.“