Menschenrechtskonzert der Tonhalle Eine Stimme für Teheran

Im Iran hat der Tag des Zorns schon begonnen – mit dem Glauben vieler Frauen an ihre Selbstbestimmung. Seit sie ihn öffentlich bezeugen, befinden sie sich „in Lebensgefahr“, sagte die mutige iranische Aktivistin Sanaz Azimipour jetzt in der Düsseldorfer Tonhalle. Was das Mullah-Regime seit Jahrzehnten betreibe, „müssen wir beim Namen nennen – es ist Faschismus“. Sie wolle „alle solidarischen Menschen einladen, ihre Stimme zu erheben“.