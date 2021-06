Landsberg-Preis : Krasser Blick auf nackte Tatsachen

Düsseldorf Im Kunstpalast geht der mit 15.000 Euro dotierte Landsberg-Preis an die Bildhauerin und Malerin Monika Stricker für ihre Perspektiven einer weiblichen Lebenswelt.

So wie Monika Stricker ihre Männer positioniert, können sie in Wahrheit keinen Halt finden mit den breit aufgestellten Beinen, auch ist der Kopf zu nah dran am Genital. Montage ist das mit surrealem Bezug. Die Titel helfen auf die Sprünge: eine „Grotta“ (Höhle) verortet man eher bei der Frau, hier steht sie fürs dunkel getönte männliche Dreieck; „Küken“ kommt vor als gedrehtes Schwanzspitzenstück – „Pierrot“, das stärkste Bild, wurde in Schichten gemalt und legt aus der Tiefe heraus ein Auge auf Brusthöhe zwischen die Beine. Stricker hat in allerfeinster Malermanier, die an den Stil von Lucian Freud erinnert, auf diesem Bild alles vereint, was sie in den Mann hineinprojizieren will. Man spürt nicht, ob sie es gut mit den Männern meint, wenn sie ihrem kostbar getönten „Pierrot“ eine Clownsnase auf den Penis setzt, oder ob sie eigenen Schrecken vertuschen will.