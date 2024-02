Monika Lehmhaus vom Freundeskreis der Rheinoper Ein bisschen Glamour schadet nie

Das Engagement des Freundeskreises ist breit gefächert. Unterstützt werden etwa die Junge Oper und das Opernstudio, ein Sprungbrett für vielversprechende Talente. In diesem Rahmen besuchen die Mitglieder auch Meisterklassen-Konzerte. „Wir setzen uns zudem für die musikalische Bildung von Kindern ein“, berichtet Monika Lehmhaus. „In vielen Schulen haben die Lehrer keine Affinität zur klassischen Musik. Richtig hinhören, hinschauen, mitsingen – das alles gehört zur Kreativität. Hier können wir Kinder gezielt fördern. Dieser Erziehungsauftrag ist mir als Pädagogin immens wichtig.“ Auch das Thema Integration spricht die Vorsitzende an. „Wir wollen in Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf aktiv werden. Mit Emotionen kann man Kinder abholen. Im Theater muss ich den Text verstehen, in der Oper nur, worum es geht. Den Rest kann ich fühlen.“