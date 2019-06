Monheim : Die neue Kulturmetropole am Rhein

So soll die künftige Kulturraffinerie in Monheim mit dem mächtigen gelben Kubus in der Mitte aussehen. Foto: Stadt Monheim/Bez und Kock Architekten

Monheim Monheim ist eine wirtschaftlich florierende, schuldenfreie Stadt. Auch darum kann sie sich kulturell manches leisten. Jüngstes Projekt ist der Bau einer architektonisch spannenden Konzerthalle für 76 Millionen Euro am Rhein.

Von Lothar Schröder

Groß ist Monheim mit seinen etwas mehr als 43.000 Einwohnern nicht gerade. Und pittoresk ist die Stadt – obwohl direkt am Rhein gelegen – auch nur stellenweise. Monheim glänzt mit anderen Dingen, und eins davon ist die Kultur. Ein wenig heimlich, still und leise mausert sich das Städtchen zu einer neuen Kulturmetropole zwischen Köln und Düsseldorf.

Das hat nicht allein, aber auch mit Daniel Zimmermann zu tun. Seit zehn Jahren ist der Mitbegründer der Jugendpartei PETO Bürgermeister der Stadt, und bei Amtsantritt war er mit 27 Jahren das jüngste Stadtoberhaupt im Bundesland. Dank einer unternehmensfreundlichen Politik und eines niedrigen Gewerbesteuersatzes ging es mit der inzwischen schuldenfreien Stadt fortan wirtschaftlich bergauf, aber eben auch kulturell.

Info Kulturraffinerie kann schon besichtigt werden Tag der Offenen Tür in der Kulturraffinerie K714: 7. Juli 2019, 11-17 Uhr Schiffsreise Monnem Aho – auf der RheinFantasie in die neue Spielzeit; 18. August, 15 und 19 Uhr; ab Schiffsanleger Monheim Karten und alle Infos auch zum aktuellne Spielzeit-Programm unter info@monheimer-kulturwerke.de; Tel. 02173 276444

Woran viele Städte jahrelang rumdoktern, wird in Monheim umgesetzt: Mit dem Kauf und dem Ausbau des Geburtshauses der Schriftstellerin Ulla Hahn ist die Stadt im Besitz eines famosen Literaturhauses, das die vor allem die Lesesozialisation von Kindern und Jugendlichen fördert. Gemietet mit Vorkaufsrecht wurde auch die leerstehende imposante Pyramide des Zero-Künstlers Heinz Mack am Ortseingang. Ein Ort der Kunst könnte dort demnächst entstehen, möglicherweise gar ein Museum. Ein Geysir wird demnächst am Rhein in Betrieb gehen, ein gut 400.000 Euro teures, nicht unumstrittenes und vom Steuerzahlerbund gegeißeltes Kunstwerk. Der fröhliche Diskussionsbedarf ist auch ein Ausweis von Anteilnahme. Und in der Nähe des Geysirs kommt eine Bronzeskultpur von der im Stadtwappen verewigten Gänseliesel hinzu. Ausführender Künstler ist Markus Lüpertz.

Gleich nebenan regt sich allmählich ein anderes Kulturgroßprojekt. Und wer es ein wenig pathetisch und auch eine Nummer zu groß beschreiben möchte, könnte von einer kleinen Elbphilharmonie am Rhein sprechen – also eine Art Rhein-Philharmonie. Doch getauft wurde die neue Veranstaltungsarena schon, sehr modern und schnörkellos kühl auf „K714“. Hinter der kryptisch anmutenden Bezeichnung steckt schlicht und einfach der Rheinkilometer, an dem die künftige Kulturstätte liegt.

Entstehen wird sie aus der alten Abfüllanlage einer Shell-Raffinerie. Doch bis auf die schmucke Außenfassade wird von der früheren Verwendung später kaum etwas zu sehen. Denn der neue Veranstaltungssaal wird nach den Plänen Architekturbüro Bez + Kock als riesiger Kubus ins alte Industriegebäude implantiert. Knapp 1800 Sitzplätze wird der Saal haben, für Rock und Popkonzert 4000 Stehplätze. Das K714 wird auf jeden Fall ein Mehrspartenhaus: mit viel Musik, mit Tanz, auch Schauspiel und Brauchtumsveranstaltungen. Ein Restaurant wird zur Rheinseite entstehen und der Eingangsbereich mit einem mächtigen Dach beschirmt. Etwa 76 Millionen Euro kostet der Bau des K714 nach bisheriger Planung, einschließlich eines Parkhauses gleich dahinter – für 1200 Autos. Über ausgebaute Zufahrtsstraßen sollen An- und Abreise möglichst stressfrei werden.

Aber es gibt ja auch noch den Rhein direkt vor der Halle. Und es gibt den Schiffsanleger, der für 1,5 Millionen gebaut und erst im vergangenen September eingeweiht wurde. So ist auch vorstellbar, dass zu kulturellen Großveranstaltungen ab 2023 Ausflugsschiffe aus Düsseldorf und Köln auf den Weg in Richtung Monheim schippern. Am 18. August sollen Interessenten schon einmal auf den Geschmack gebracht werden, wenn das Schiff „Rheinfantasie“ in Monheim zu einer Dinnerfahrt mit Kulturprogramm startet, kündigt Martin Witkowski an, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke.

Unter Federführung der Kulturwerke wird zudem gerade eine Monheim Triennale geplant, ein Festival, das die Musik der Gegenwart aus aller Welt einladen und abbilden will. Reiner Michalke, der Intendant der Triennale ist und zuvor zehn Jahre lang das Moerser Jazz-Festival gestaltet hat, reist derzeit um die halbe Welt auf der Suche nach geeigneten Künstlern. Ein kleines Triennale-Programm gibt es schon im kommenden Jahr, der eigentliche Start ist dann 2023.