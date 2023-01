Ambient-Jazz Jeff Parker spielt die Musik der Zukunft

Das ist Musik aus einer anderen Zeit, ganz buchstäblich, denn aufgenommen wurde sie größtenteils bereits im Jahr 2019, kurz vor Beginn der Pandemie also. Der US-Gitarrist Jeff Parker trat damals an mehreren Abenden in der gemütlichen Cocktail-Bar „The Enfield Tennis Academy“ in L.A. auf. Er wurde begleitet von Drummer Jay Bellerose, Bassistin Anna Butterss und Saxofonist Josh Johnson. Gemeinsam tasteten sie sich in die Zukunft vor.