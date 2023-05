Neues Album von Feine Sahne Fischfilet „Das Internet ist der dümmste Ort der Welt“

Monchi Das lässt uns nicht kalt. Aber wenn wir was gelernt haben, dann das: Das Internet ist der dümmste Ort der Welt. Was meinst Du, wie oft wir gesagt haben, wir gehen jetzt live und stellen was klar. Aber es bringt nichts. Man wird dann bloß selbst zu so einer Instagram-Gurke. Auf einmal sind da alle Klima-Aktivisten und Feministen und nachhaltig und gegen Nazis. Der Witz ist nur: Ich fühl’s nicht, ich glaub’s nicht. Vielleicht passiert etwas bei unseren Konzerten, kann sein. Aber wir sind Sturm gewohnt. Feine Sahne in ruhigen Gewässern? Gab’s noch nie! Wir wohnen an der Ostsee, wir kennen das. Wir haben so viel Bock rauszugehen und zu spielen. Rein in die Realität. Sich gerade machen. Musik machen. Weitergehen als Band. Das ist besser als jede Internet-Diskussion der Welt.