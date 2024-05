Das war los beim Jazz-Festival in Moers Moers Festival verbindet die Musikkulturen

Rund 200 Musiker aus 20 Ländern, 100 Konzerte auf zwei Hauptbühnen und an vielen weiteren Spielorten in der Stadt: Die 53. Ausgabe des Moers Festivals sparte am Pfingstwochenende nicht an Superlativen. Dagegen wirkte das vom künstlerischen Leiter Tim Isfort ausgerufene Festivalmotto „Nix Berauschendes, nix Bewegendes“ wie eine humorvolle Untertreibung. Tatsächlich war das Zitat aber als Hommage an den Kabarettisten und Niederrhein-Poeten Hanns Dieter Hüsch gedacht, der am 6. Mai 99 Jahre alt geworden wäre.