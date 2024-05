Kriminalautorin aus Mönchengladbach Teuflische Medizin

Wir schreiben das Jahr 1929. An einem Teich in Berlin-Tempelhof wird an einem eisigen Februarabend ein Mann erschlagen. Kein aufsehenerregender Mord, aber ein vertrackter. Das Opfer ist ein Arzt, gut situiert, alleinstehend. Der Tatort – Blanke Hölle genannt – ist sagenumwoben: Einst soll die germanische Totengöttin Hel dort ihre Opfer gefordert haben. Oberkommissar Leo Wechsler übernimmt den Fall, seinen neunten in der Krimi-Reihe der Mönchengladbacher Autorin Susanne Goga.