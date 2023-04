Frank Schätzing zu Gast in Mönchengladbach In seiner Ruhe liegt die Kraft

In einem anschließenden Gespräch mit der TV-Journalistin Simone Standl sprach er über seine kreative Ader. Es gäbe nichts, was er nicht könne, sagte die Kölnerin und fragte doch, was er denn nicht könne. Schätzing sagte, er könne unter anderem kein Finanzmanager werden. Seine Kreativität aber lebe er in sehr vielen Bereichen aus – neben dem Schreiben und der Musik auch im Drehen von Aufklärungsvideos zur Klimawende – und er lasse sich von vielen Dingen im Alltag inspirieren, weil er neugierig auf die Welt ist. „Kreativität ist wie ein Kristall, den du in alle Richtungen halten kannst“, sagte er – die Frage sei nur, wo der Kristall am meisten brilliere. Ruhe finde der Bestseller-Autor trotz und gerade auch wegen der Massen an Ideen und großen Projekten in kleinen Zielen. Im Sport, am Kochtopf und indem er viel Zeit mit seiner Frau verbringe – unter anderem bei einem Aufenthalt in Paris.