Das Kunst und Kulturfestival Strike – A Pose Mode trifft Kunst

Mode und Kunst haben einander schon immer beeinflusst. Das Festival Strike – A Pose bewegt sich an der Schnittstelle dieser beiden kreativen Formen. Für die dritte Auflage, die noch bis zum 4. Juni ein pralles Programm bietet, konzentrieren sich die Angebote auf wenige Veranstaltungsorte – wie dem K21, dem NRW-Forum oder The Pool in Golzheim. Damit möchten die Kuratoren Geesche Arning und Joshua Simon den Festivalcharakter noch mehr herausstreichen als in den vergangenen beiden Ausgaben.