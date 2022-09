Saisonauftakt im Jungen Schauspiel : „Wal ist tot oder kaputt das Boot“

Düsseldorf Mit dem Theaterstück „Moby-Dick“ startete das Junge Schauspiel in die Saison – ideenreich, fesselnd und nass. Das Premierenpublikum zeigte sich beeindruckt.

Nebel zieht auf. Von fern sind schwache Walgesänge zu erlauschen. Schon während sich der Saal im Jungen Schauspiel füllt, werden die Premieren-Zuschauer atmosphärisch eingestimmt auf „Moby-Dick“. Dann blitzen Lichter auf der dunklen Bühne auf. Fünf Gestalten ziehen vorüber, eine kommt nach vorn. „Nennt mich Ismael“, beginnt Natalie Hanslik ihre Erzählung. Sie spielt einen auf Abenteuer versessenen Mann, den es immer wieder aufs Meer hinauszieht. Entgegen aller Warnungen und Schauergeschichten heuert er in Nantucket auf dem Walfänger „Pequod“ an, auf dem Käpt’n Ahab sein unseliges Kommando führt. Besessen von blindwütiger Rache, verfolgt er den weißen Wal Moby-Dick, der ihm einst beim Kampf ein Bein abgerissen hat. Flink wechselt das riesige Tier sein Revier auf hoher See, entkommt jeder Attacke und gilt der Legende nach als unsterblich. Den Wal zu erjagen, ist Ahabs Lebensziel: „Ums Kap der guten Hoffnung, um Kap Hoorn, über alle Ozeane, in allen Winkeln der Welt.“

Eduard Lind als Starbuck, Eva Maria Schindele als Queequeg und Fatih Kösoglu als Stubb sind die Wortführer der zwielichtigen Besatzung auf dem Seelenfänger Pequod. Ismael stößt dazu und bekommt eine Lehrstunde in Walfang-Wissen verpasst. Gipfelnd in der Frage: „Bist du mutig genug, eine Harpune in einen lebenden Wal zu schleudern und hinterher zu springen?“ Dumpfe Schläge künden den Auftritt von Käpt’n Ahab an. Den bärtigen Choleriker spielt Jonathan Gyles, ein weißer Gummistiefel symbolisiert sein Ersatzbein aus Wal-Knochen. Als er seine Crew auf die Jagd einschwört, feuert sie sich mit Gesängen an: „Wal ist tot oder kaputt das Boot.“