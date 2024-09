Uraufführung von Moby Dick am Düsseldorfer Schauspielhaus About a boy

Mit einem solchen Überwältigungseifer beginnen in der Regel Rockkonzerte. Derart bombastisch legt „Moby Dick“ los. Es donnert, knallt und rauscht ganz gewaltig im Düsseldorfer Schauspielhaus, das sich gleich am Anfang dieser Uraufführung auf stürmischer See befindet. Und dass der hölzerne Innenraum des Theaters tatsächlich an den Rumpf eines Schiffes erinnert, macht die Illusion fast vollkommen.