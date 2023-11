Lage, Adresse, Veranstaltungen Was Sie über die Mitsubishi Electric Halle wissen müssen

Die Mitsubishi Electric Halle liegt in unmittelbarer Nähe von Bushaltestellen sowie S-Bahn- und U-Bahn-Stationen. Angefahren wird die Halle von den Buslinien 721, 722, 723, SB53 und SB57, den U-Bahnlinien U74 und U79 und der S-Bahnlinie S1. Von den jeweiligen Stationen ist die Veranstaltungshalle in wenigen Gehminuten zu Fuß erreichbar. Praktisch: Bei vielen Veranstaltungen gilt das Veranstaltungsticket auch als Fahrschein im Tarifgebiet sowie in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn. Ein entsprechendes Logo ist in diesen Fällen auf den Tickets vermerkt.