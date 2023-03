Liveshow in Mitsubishi Electric Halle Wie Samuel Koch die Schwerkraft überwindet

In einem einzigen Moment kann das Leben plötzlich ein völlig anderes werden. Das kennt Samuel Koch sehr gut. Seit seinem Unfall in der Samstagabend-Sendung „Wetten dass...“ im Jahr 2010 hat auch sein Leben sich schlagartig geändert. Trotzdem fand er zurück in die Normalität, beendete seine Schauspielausbildung, schrieb Bücher, und ist seit der Spielzeit 2018/19 festes Ensemblemitglied in Mannheim. Als würde das alles nicht reichen, wird Koch nun auch mit einem Bühnenprogramm durch Deutschland touren, ein Halt in Düsseldorf ist auch geplant.