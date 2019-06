Festival : Mitreißende Party-Stimmung bei den 24. Hildener Jazztagen

Hilden Mit der 24. Ausgabe untermauerten die Hildener Jazztage einmal mehr ihren ambitionierten Anspruch, ein stilistisch vielschichtiges Jazz-Festival zu präsentieren. Während der sechs Festival-Tage kamen Fans zu 16 Konzerten: Parks, Kirchen, Museen und Stadthalle.

Der kubanische Pianist Ramón Valle ist in unterschiedlichen Gefühlswelten zuhause. An die virtuose Spieltechnik eines McCoy Tyner erinnernd, saugt er die nostalgische Atmosphäre in Havannas Straßen auf, um sie dann wieder in leichfingerigen Melodiebögen zeitgenössischer Jazz-Form zu exportieren. Ansteckend gute Laune ergießt sich in mitreißende Latin-Rhythmen, bei denen Jamie Peet als Schlagzeuger stetigen Drive und Timbales-Akzente souverän mixt. Es liegt allerdings auch viel Melancholisches in Valles Spiel, und nicht nur seine anrührende Interpretation von Leonard Cohens „Hallelujah“ quittiert das Publikum mit begeistertem Applaus.