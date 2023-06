Mithu Sanyal trifft Autorin und Bloggerin Jacinta Nandi im Zakk Mithu Sanyal stellt ihre „Lieblings-Kultautorin“ vor

Bei den Düsseldorfer Literaturtagen traf Autorin Mithu Sanyal die Kollegin im Zakk-Café. Es war wie bei einem Mädelsabend. Die beiden plauderten munter drauflos, tauschten sich über die TV-Serie „Bridgeton“ aus, die in Nandis neuem Buch „50 Ways to leave your Ehemann“ ebenso eine Rolle spielt wie Amber Hurt. Die US-Schauspielerin hatte ihren Mann Johnny Depp nach 18 Monaten von Gewalt bestimmter Ehe verlassen. „Alle fragten, wieso ist sie nicht gleich gegangen, warum hat sie so lange gewartet“, fasste Jacinta Nandi zusammen, was in solchen Fällen häufig von nicht unmittelbar Betroffenen gesagt wird. „Du kannst nicht einfach sofort gehen, vor allem nicht, wenn du Kinder hast“, stellte die Autorin klar.