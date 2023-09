Kammermusikabend in der Tonhalle Überwältigende Brandung

Nach der Pause lässt sich beim besten Willen nicht bestimmen, wer in Max Regers Klavierquartett op. 133 den führenden Part übernimmt. Auch dies spricht für die Qualität dieses Abends, der mit dem hoch spannenden Werk aus dem Kriegsjahr 1914 seinen Gipfel erreicht. Der Kopfsatz gleicht einem breiten Strom, der durch die Tonarten mäandert. Was hier noch wie ein in Opiumwolken gehüllter Brahms klingen mag, wechselt in den folgenden Sätzen vielfach die Farbe.