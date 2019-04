Konzert : Einmal um die Welt mit Mary Roos

Mit viel Charme und Selbstironie begeistert die inzwischen 70jährige Sängerin ihre Fans mit ihren vielen Hits in der Mitsubishi Electric Halle.

Erst leuchtet im Hintergrund in blauer Schnörkelschrift ihr Name auf: Mary Roos. Dann wird ihr lächelndes Konferfei eingeblendet. Es wächst und wächst – bis die Sängerin zwischen ihren eigenen Riesenaugen auf die Bühne schlüpft. Sie braucht nur die paar Schritte bis zur Rampe, schon hat sie ihr Publikum eingefangen.

Im Auftakt-Lied „Ich wär bei mir geblieben“ singt Mary Roos von ihrer Lust auf Abenteuer und dem Spaß am Leben, für den es nie zu spät sei. „Abenteuer Unvernunft“ heißt auch ihre Tour, auf der sie in der deutlich verkleinerten Mitsubishi Electric Halle jetzt Station machte. In einem kurzen schwarzweißen Hängerkleidchen, den blonden Bob akkurat frisiert, legt sie mit einem geschickt platzierten 60er-Jahre-Medley los. Schlager, die jeder kennt, unterlegt mit Fernsehschnipseln der blutjungen Mary. Man dürfe dabei ruhig auf die Stühle steigen, ruft sie aufmunternd. Ganz soweit kommt es zwar nicht bei „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Schuld war nur der Bossa Nova“ und „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Aber alle stehen auf und schmettern die Ohrwürmer munter mit.