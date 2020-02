Berlinale : Berlinale gönnt sich zum Auftakt Nostalgie

Auf dem Roten Teppich in Berlin trafen sich (v.l.): die Schauspielerinnen Nora von Waldstätten und Iris Berben sowie Sängerin Lena Meyer-Landrut. Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin Mit „My Sallinger Year“ hat das Festspiel beschaulich begonnen. Festivals als besondere Kinoereignisse boomen in Deutschland.

Ich wollte etwas Besonderes werden. Mit diesem Vorsatz bricht Studentin Joanna im Eröffnungsfilm der Berlinale nach New York auf. Sie will Schriftstellerin werden, landet aber als Sekretärin bei der berüchtigten Literaturagentin Margaret, von Sigourney Weaver hinreißend herrisch und doch warmherzig gespielt. Eine Emanzipationsgeschichte beginnt: Die junge Frau erobert das Herz der alten – und ist irgendwann reif für ihren eigenen Weg.

Mit einem nostalgischen Ausflug in eine vermeintlich harmlosere Vergangenheit hat die 70. Berlinale unter der neuen Leitung von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian begonnen. „My Salinger Years“ spielt im New York der 1990er Jahre. In der Literaturagentur klappern die Schreibmaschinen, scheue Autoren werden vor Fans geschützt, die brave Briefe schreiben, und aufstrebende Frauen müssen sich lange demütig zeigen, ehe sie das erste Manuskript betreuen dürfen. Selbst wenn der Boss eine Frau ist.