Kolumne Gott und die Welt : Mit Kirche ist kein Staat zu machen

Beide Kirchen haben ein gemeinsames Wort zur Demokratie veröffentlicht.

Natürlich heißt das nicht, dass Kirche nicht auch eine Mitverantwortung fürs Zusammenleben im Staat trägt. In dieser Woche haben beide christlichen Kirchen ein gemeinsames Wort zur Demokratie veröffentlicht. Das ist bemerkenswert. Weniger wegen des politischen Bekenntnisses; auch nicht wegen der gesellschaftlich gelebten Ökumene. Vielmehr stimmt es nachdenklich, dass es die Kirchen offenbar für notwendig halten, an den Wert demokratischen Zusammenlebens erinnern zu müssen. Demokratie ist nichts Selbstverständliches, heißt es darin. Das war es wahrscheinlich noch nie. Aber vielleicht haben die Menschen hierzulande und in anderen Staaten Europas schon lange nicht mehr die Vorzüge und Freiheit der Demokratie mit derart großer Gleichgültigkeit hingenommen wie derzeit. Man muss nicht täglich eine Hymne auf unsere Staatsform singen. Es reicht schon der Respekt vor der Herrschaft einer verbindlichen Verfassung und des Rechts. Dazu gehört zwangsläufig, jeden gleich zu achten, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, Spielregeln der Demokratie einzuhalten. Die Kirchen beschreiben eine solche Haltung mit „demokratischer Sittlichkeit“. Ein gutes Wort. Und die Kirchen wissen, wovon sie sprechen. Am Anfang jeder Gemeinschaft stehen Regeln, Gesetze. Und manche sind von großer Gültigkeit – wie die Zehn Gebote.