Ausstellung : Moerserin siegt mit Teppich-Landschaften

Bochum Mit ihrer Foto-Serie „Ottomane“ gewinnt Mona Schulzek den 1. Preis beim hochdotierten Vonovia-Award.

Völlig zu Recht mit dem ersten Preis bedacht ist die Serie „Ottomane“ von Mona Schulzek aus Moers, die als freie Künstlerin in Düsseldorf lebt. Sie hat nach der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst und Fotografie gesucht und als Objekt für ihre Erkundung mit der Kamera Räume inszeniert, die komplett mit Orientteppichen (Leihgaben eines Teppichhändlers) verhüllt sind. Man kann sich gar nicht satt sehen an diesen Bildern wellig-weicher Wände voller Muster und Farben und unklarer Geometrie. Wo ist oben und unten, Eingang und Ausgang? Sind das Zimmer, in denen man Leben könnte? Die Arbeit spielt kreativ mit dem Begriff „Zuhause“, der wieder als Motto über dem Wettbewerb stand. Sie fragt nach dem Wohlfühlfaktor eines Heims, nach wirtschaftlicher Prosperität, nach kultureller Identität, nach den Spuren eines Lebens, das sich in die Dinge einschreibt.