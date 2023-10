Tanzhaus NRW bringt ungewöhnliche Choreogtafie Den Bewegungen der anderen nachspüren

„Schließen Sie jetzt die Augen. Schlagen Sie das rechte Bein über das linke, so dass die Knie nebeneinanderliegen. Bringen Sie Ihren Oberkörper leicht nach rechts und neigen Sie den Kopf zur rechten Schulter. So sitzt Herr Stamm in seinem Rollstuhl.“ Freundliche Anweisungen tönen aus dem Kopfhörer, im Hintergrund schwingt Gitarrenmusik. Das Publikum sitzt im Rund auf Hockern im Hofgarten gegenüber dem Theatermuseum. Die niederländische Choreografin Katja Heitmann hat zu einer ungewöhnlichen Performance gebeten. Sie sammelt Bewegungen von Menschen, um ein kinetisches Archiv anzulegen. Ihre neue Arbeit „Reliquiem“, die sie auf Einladung des Tanzhauses NRW in Düsseldorf zeigt, bezieht die Zuschauer aktiv ein.