Kulturtipps zum Wochenende : Mit Charlie Brown im alten Rom

Charlie Brown und sein Hund Snoopy, hier in einer späteren 3D-Version. Foto: picture alliance / dpa

Düsseldorf Diese Folge unserer Tipps zum Wochenende geht sozusagen auf Nostalgie-Tour. Dass dabei bei manchem eine gewisse Melancholie aufkommt, ist unvermeidlich.

Heute lade ich zu einem digitalen Wochenende mit Menschen und Orten, die ich lieben gelernt habe. Die Menschen sind zwar nur Trickfilmfiguren, trotzdem haben sie Sehnsüchte wie wir alle. Und die Vorstellung, dass sie ihren kleinen Planeten daheim verlassen und auf Reise gehen, finde ich charmant. Am Ende erinnere ich an einen großen Liedermacher, dessen Platten ich noch heute gern auflege. Mögen Sie mir folgen?

Snoopy, der Bruchpilot

Charlie Brown, das Zentralgestirn der legendären Peanuts, ist ein konservativer Typ. Frauen sollten tunlichst nicht extravagant sein und möglichst keine Unruhe in sein überschaubares Leben bringen. An seinen Freunden schätzt er Verlässlichkeit. Doch gerade sein Hund Snoopy ist ein Ausbund an Verweigerung und revolutionärem Gedankengut. Die wundervolle Folge „Die Schule ist aus“ porträtiert in wenigen Minuten eine heiter-melancholische Erlebniswelt. Zwar werden viele junge Leute in diesen Tagen eher Freude daran haben, wieder in die Schule gehen zu dürfen, trotzdem ist die Aussicht auf Freizeit und Ferien in uns allen genetisch programmiert. Die lustigste Episode: Sally will nach Hollywood, Snoopy ist ihr Pilot. Das kann nur zum Desaster werden.

Die Nachtigallen von Rom

Gern hätte man Charlie Brown mal die Welt gezeigt. Wie würde er sich in Rom fühlen? Hund Snoopy und Vogel Woodstock würden es genießen, und der beste Soundtrack für ihre Reise wäre der orchestrale Vierteiler „Pini di Roma“ (römische Pinien) des Komponisten Ottorino Respighi (1879 bis 1936). Dies ist ein grandioser Spaziergang durch Raum und Zeit der ewigen Stadt, der sakrale Melodien und mittelalterliche Klangtechniken einschließt. Im dritten Satz wird (Achtung, Woodstock!) eine echte Nachtigall vom Band zugespielt.

Der vierte Satz schließlich ist einer der wundervollsten Märsche der Musikgeschichte, es ergreift einen ein unglaubliches Gefühl der Erhabenheit bei der Vorstellung, man schreite langsam über die von Pinien gesäumte historische Via Appia. Die Aufnahme unter Sergiu Celibidache mit dem Orchester der RAI Turin ist bei Youtube mit stimmungsvollen Bildern garniert. Wer da nicht Fernweh bekommt!

Baukunst für Genießer: Die Loire-Schlösser

Liebhaber dieser gleichsam in Serie gegangenen, doch vollends individuellen Bauwerke hören in der Regel nicht auf mit dem Schwärmen, wenn nur der Name der Loire fällt. Chambord! Chenonceau! Blois! Da läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen, was beim Gemüsegarten von Villandry, einem landschaftsarchitektonischen Juwel, kein Wunder ist. Was zeichnet die einzelnen Schlösser aus? Zu welchem Zweck wurden sie erbaut, wer bewohnte sie? Wer mit Youtube auf Reisen gehen will, möge jetzt anklicken, er wird auf famose Weise belehrt und von Bildern verwöhnt.

Wehmut wegen Lotte