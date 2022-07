Generalvikar Andreas Sturm verlässt die katholische Kirche : Der Kirchenaustritt eines Amtsträgers

Düsseldorf Andreas Sturm ist der erste Generalvikar einer deutschen Diözese, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Weil er Mensch bleiben will, wie er sagt. Der 47-Jährige wird künftig als Priester in der altkatholischen Kirche wirken.

Andreas Sturm packt ein. Für immer. Und wie so oft, wenn man seine Zelte abbricht, geraten einem beim Kistenpacken unverhofft Dinge in die Hände, die mit Erinnerungen verbunden sind. Für Sturm sind es vor allem die Bücher, die ihn an sein früheres Leben denken lassen. Der 47-Jährige verlässt die katholische Kirche, was in Zeiten rasant steigender Austrittszahlen wenig Aufsehen erregt. Aber Andreas Sturm war Generalvikar im Bistum Speyer, also der erste Mann gleich hinterm Bischof und somit schon in jungen Jahren auf einer Position, die vielen zum Sprungbrett in noch höhere Ämter diente.

Dahin gelangt man nur, wenn man weitgehend linientreu ist. Wenn man fürs eigene Tun noch immer gute Gründe findet. Das war Sturm irgendwann aber nicht mehr möglich. „Ich glaube, ich wäre krank geworden, wenn ich weitergemacht hätte. Es ist ein Stück weit auch Selbstschutz und Gesundheitsfürsorge, dass ich diesen Schritt gegangen bin“, sagt er uns. Der Kirchenaustritt eines prominenten Amtsträgers ist natürlich spektakulär und bedarf der Erklärung. Nun ist mit seinem Austritt vor wenigen Wochen auch ein Buch von ihm erschienen, dass mehr wie ein Hilfeschrei klingt. „Ich muss raus aus dieser Kirche“, heißt der Titel. Und gleich darunter die kurze, bittere Begründung: „Weil ich Mensch bleiben will“. Ein Seelsorger sorgt sich um die eigene Seele und flieht darum aus jener Institution, die sich der Seelsorge verschrieben hat.

Ist das ein Skandal? Eine Erschütterung? Der Anfang vom Ende? Als Sturm mit ein paar Priestern im vergangenen Jahr über die Kirchenaustritte so vieler Menschen sprach, hörte er den Satz, dass nun die Ratten das sinkende Schiff verließen. Diese Formulierung kommt ihm jetzt wieder in den Sinn, nun aber mit der Frage, ob er selbst eine dieser „Ratten“ sei.

Andreas Sturm ist keiner der Lauten. Im Gegenteil. „Ich war oft nicht mutig genug und hätte vielleicht weitaus früher aufstehen und meine Stimme erheben müssen“, denkt er heute. Stattdessen sei er viel zu oft still gewesen, habe sich angepasst. Erst in den vergangenen Jahren sei er mutiger geworden. Vor einem Jahre kündigte er dann an, sich nicht an römische Vorgaben zu halten und Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare möglich zu machen.

Wer einmal ein paar Risse sieht, erblickt schon bald mehrere. „Kirche schließt noch immer viel zu viele Menschen einfach aus – wie etwa Homosexuelle, die ihre Liebe natürlich auch leben wollen“, sagt er. Und der Rat des Katechismus, dass sie bitte zölibatär leben sollen, sei nur noch weltfremd und gehe an der Lebensrealität der Menschen vorbei. „Für solche Ratschläge habe ich einfach kein Verständnis mehr. Und wie sind wir mit Priestern umgegangen, die die römische Kirche verlassen haben, weil sie geheiratet haben? Sie waren einfach weg von heute auf morgen, da wollten wir auch keinen Kontakt mehr pflegen. Wie grotesk ist das alles.“

Mit wachsender Distanz wurde Sturm sein exponiertes Amt, sein tägliches Tun und sein Leben in kirchlicher Gemeinschaft immer merkwürdiger, fremder auch. Zumal man als Generalvikar „schon sehr weit weg von den konkreten Menschen ist, ihrem Leben und ihren Schicksalen“. Sicher, das macht es ihm am Ende nach eigenen Worten sogar auch ein wenig leichter, Abschied von der Kirche zu nehmen. „Hätte ich eine konkrete Gemeinde vor mir gehabt mit all ihren Nöten und Anliegen, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Schritt gewagt hätte, weil ich viel mehr den Eindruck gehabt hätte, dass ich diese Menschen jetzt im Stich lasse.“ Doch sei ihm am Ende klar geworden, wie schwer es ihm fällt, „manchmal einfach Theater spielen zu müssen. Es ist eben schwer, die Hoffnung ernst zu nehmen, die die Menschen haben, und zugleich mit der eigenen Hoffnungslosigkeit umzugehen.“

Und das trotz der intensiven Reformbemühungen des Synodalen Wegs in Deutschland. Natürlich sieht auch er beim aktuellen Reformprozess viele gute Ansätze. Nur ist ihm der Glaube abhandengekommen, „dass es wirklich reicht“. Was die Kirche vielmehr brauche, seien grundlegende Reformen. Die werden nach seinen Worten nicht auf den Synodalversammlungen in Frankfurt entschieden und auch nicht in der Deutschen Bischofskonferenz, sondern eben auf weltkirchlicher Ebene. „Und dafür wäre ein Konzil nötig oder auch der klare Wunsch des Papstes, dass die Teilkirchen eine sehr große Autonomie bekommen. Vielleicht wäre ja auch das ein guter Weg. Aber ich sehe leider nicht, dass Papst Franziskus dafür noch stark genug ist.“

Und das, was an Neuerungen derzeit gelobt werde, sei seiner Meinung nach kaum der Rede wert. „Wir werden schon gefeiert, wenn wir Frauen in die Bistumsleitung holen, und dass sich kultur-mäßig bei uns etwas geändert hat. Aber so etwas kann man doch nur noch in der katholischen Blase erzählen, und nur dort wird es dann auch bejubelt. Wenn ich das Freunden oder auch Leuten aus der Wirtschaft erzähle, die verstehen oft gar nicht, wovon die Rede ist. Und da reden wir nicht einmal von der Weihe für Frauen.“

Tragen wollte er das schon lange nicht mehr, und ertragen konnte er dies irgendwann auch nicht. Seine engste Familie wusste schon lange Bescheid über seine Gedanken. Sie sahen, dass es ihm nicht gut ging. Sie spürten seine Zerrissenheit und gaben ihm deshalb das mit auf seinem Weg, was am wichtigsten ist: viel Zuspruch. Den habe er allerdings auch von anderer Seite bekommen, nämlich aus dem sehr konservativen Milieu. Sie hätten ihm praktisch zugejubelt nach dem Motto: Endlich bist du weg. Warum hast du nur so lange gewartet?