Nachruf auf die Autorin Birgit Vanderbeke : Die große Verdichterin

München Mit 65 Jahren ist die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke gestorben. Mit der Erzählung „Das Muschelessen“ begann 1990 ihr Karriere.

Birgit Vanderbekes Werke haben sich im Regal leicht erkennbar von den Büchern ihrer Kolleginnen und Kollegen abgehoben. Ihre Werke waren stets die schmalsten und manche nicht einmal 100 Seiten stark. Die Beobachtung mag nach einem banalen Markenzeichen klingen, aber sie liefert einen Hinweis auf die Sprache der großen Erzählerin: Birgit Vanderbeke hat stets verdichtet geschrieben, schnell den Kern treffend, schnörkellos und in ihren besten Passagen auch poetisch. Am 24. Dezember ist Birgit Vanderbeke überraschend gestorben, wie der Piper-Verlag jetzt mitteilte. Lediglich 65 Jahren alt wurde die in Brandenburg geborene und seit vielen Jahren in Südfrankreich wohnende Autorin.