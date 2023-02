Konzert in der Kölner Lanxess Arena Lizzo als Missionarin der Selbstliebe

Im September hat Lizzo Geschichte geschrieben: Beim dritten Konzert ihrer aktuellen Tour durfte sie in Washington auf der 200 Jahre alten Kristallflöte des ehemaligen US-Präsidenten James Madison spielen. Dass die Library of Congress ihr das Instrument als Erste und Einzige geliehen hatte, kam nicht überall gut an. Vielleicht lag es daran, dass Lizzo während des Flötenspiels nicht viel anhatte und zwischendurch twerkte. Oder dass sie als kurvige, schwarze Frau nicht so aussieht, als hätte sie klassische Flöte studiert.