„missing link_“ von Mischa Kuball Leuchtendes Gedenken an Düsseldorfs alte Synagoge

Als Mischa Kuball im vergangenen Jahr an der Gedenkstunde teilnahm, mit der die Stadt an die Novemberpogrome 1938 erinnerte, begann es in ihm zu brodeln. Die Feier fand am zurückhaltend wirkenden und stark verschmutzten Mahnmal statt, das am Rand der Kasernenstraße jenen Ort markiert, an dem Nazis die Große Synagoge in Brand gesetzt hatten. Selbst langjährige Düsseldorfer wissen wenig über diesen Ort, er wird oft übersehen, und als die Honoratioren gegangen waren, kam ein Passant mit zwei Hunden vorbei, von denen einer an den Gedenkstein pinkelte. Der Halter zerrte das Tier nicht weg, sondern schaute zu. Wütend radelte Kuball ins Rathaus, traf zufällig den Oberbürgermeister und sagte: „Das war würdelos.“ Was denn passiert sei, wollte Stephan Keller wissen. Und als er hörte, was Kuball beobachtet hatte, fragte er: „Haben Sie eine Idee?“