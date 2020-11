Missbrauchsskandal : Die Fehler der Kardinäle und Bischöfe

Köln Wie ein Priester trotz Kenntnisse über seine sexuellen Übergriffe Seelsorger bleiben konnte, belegt eine unter Verschluss gehaltene Studie. Diese ist jetzt öffentlich zugänglich gemacht worden.

A. war Priester des Erzbistums Köln und war seit 1960 in Köln und dann in Essen-Kettwig tätig, bevor er 1972 wegen „fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen“ zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Danach war er ab 1973 im Bistum Münster eingesetzt, bis er 1988 wegen erneuter sexueller Handlungen an Minderjährigen eine Bewährungsstrafe erhielt.

1989 kehrte A. als Altenheimseelsorger nach Köln zurück. Als Ruhestandsgeistlicher war er dann von 2002 bis 2015 in Bochum-Wattenscheid im Bistum Essen aktiv. 2019 verbot ihm der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki priesterliche Dienste. Inzwischen hat die Glaubenskongregation im Vatikan einen kirchlichen Strafprozess gegen den Geistlichen begonnen, der heute in einem Pflegeheim lebt. Woelki bezeichnete vorige Woche den Umgang mit dem Fall als „jahrzehntelange Aneinanderreihung schwerer Fehler“. Unverständnis bekundete er besonders darüber, dass Pfarrer A. 1989 wieder in der Altenheimseelsorge eingesetzt wurde und dass der damals begonnene „Kurs der Suspendierung aus vollkommen unerklärlichen Gründen aufgegeben wurde“. Zu der Zeit standen Meisner und Feldhoff an der Spitze des Erzbistums, die Woelki aber nicht beim Namen nennt.