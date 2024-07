Mini-Klavierfestival mit Sir András Schiff Der Meister und seine Zöglinge

Dass das Klavierfestival Ruhr auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf ankert, hat sich noch nicht zu allen Musikfreunden herumgesprochen. Immerzu rufen die Presseleute des Festivals und bitten um Unterstützung. In diesem Fall besteht geradezu Beistandsverpflichtung, denn innerhalb des Festivals gibt es nun ein Minifestival rund um den großen ungarisch-britischen Pianisten Sir András Schiff. Er ist am Donnerstag, 11. Juni, und Freitag, 12. Juni, jeweils um 20 Uhr, zu Gast im Robert-Schumann-Saal im Ehrenhof. Am Samstag, 13. Juni, jedoch bereits um 16 Uhr, öffnet Schiff den Vorhang für den Nachwuchs: Unter dem Motto „Building Bridges“ stellt er die jungen Pianistinnen und Pianisten Martina Consonni, Julius Asal und Tomoki Park vor (www.klavierfestival.de).