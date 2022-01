Film „Amadeus“ wieder im Fernsehen : Grandioser Mozart zwischen Genie und Wahnsinn

Milos Formans Film „Amadeus“ wird nach langer Zeit endlich wieder im Fernsehen gezeigt. Er zeigt das erregende Duell zwischen Mozart und seinem Konkurrenten Salieri.

Hat vielleicht jemand Lust auf einen mit acht Oscars prämierten Musikfilm? Oder lieber auf einen turbulenten Thriller um ein Genie, das der Heimtücke eines Neiders zum Opfer fällt? Oder, noch besser, auf eine künstlerisch wertvolle Biografie? Oder, etwas ganz anderes, auf ein einfühlsames Historiendrama? Oder am Ende sehr gediegen auf höchst erbauliches Bildungsprogramm?

Das gibt es jetzt auf Arte TV alles in einem. Am Montag, 31. Januar, 20.15 Uhr, zeigt der Sender den wunderbaren Film „Amadeus“ des tschechischen Regisseurs Milos Forman von 1984. Dessen Kunst besteht daran, dass er Mozart nicht mit Glacéhandschuhen anpackt, sondern ihn als lebenshungrigen, durch und durch menschenfreundlichen und zugleich seiner Einzigartigkeit spöttisch bewussten Musiker zeigt, der mit seiner Kunst eine Schneise durch das in tönenden Konventionen erstarrte Wien seiner Zeit schlägt.