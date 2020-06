Klaus Dinger war einer der einflussreichsten Musiker der Stadt. Mit seinen Bands Kraftwerk, Neu! und La Düsseldorf schrieb er Geschichte. Seine letzte Lebensgefährtin Miki Yui macht nun sein Archiv zugänglich.

Riesenmoment für die Düsseldorfer Musikgeschichte: 1997 war das, da trat David Bowie in der Fernsehsendung „Wetten, dass?“ auf. Er plauderte mit Thomas Gottschalk über Deutschland, er erinnerte sich an seine Zeit in Berlin, wo er unter anderem das Album „Heroes“ aufgenommen hat, und er erzählte, welche Bands ihn damals, Mitte der 70er, beeinflussten hatten. Alle stammten aus Düsseldorf, sagte Bowie, Kraftwerk etwa und noch eine andere, und er wollte wissen, wer aus dem Publikum sie kenne. Also fragte er erwartungsfroh in die große Halle, aus der die Sendung übertragen wurde: „Wer kennt die Band Neu!?“ Bowie wirkte dann doch ein bisschen enttäuscht. Es meldeten sich nämlich nicht so viele: „Oh, nur einer.“