Michelle Obama hat ihr zweites Buch geschrieben Wenn nichts mehr hilft, hilft stricken

Dieses Buch hat drei große Botschaften: „Das Licht in uns“, wie es der Titel ankündigt. Einen „Halt finden in unsicheren Zeiten“, so verkündet es der Untertitel. Und schließlich und vor allem: Michelle Obama, die Autorin. Ihr Name ist es, der dem Buch den Stempel des Außergewöhnlichen aufdrückt und die Erwartung in die Höhe schießen lässt. Erst recht nach ihrem Erstling „Becoming“, mit dem die ehemalige First Lady der USA sich bodenständig gab, nahbar und fast alltäglich wurde. Sollte das ihre Strategie gewesen sein, so ist sie perfekt aufgegangen: Mehr als 17 Millionen Mal verkauften sich ihre autobiografischen Erfahrungen aus dem Jahr 2018 weltweit.