Geheimzimmer in Florenz Wo sich Michelangelo versteckte

In jener Florentiner Zeit hielt sich Michelango für etwa zwei Monate in einem ominösen Geheimzimmer auf, das nun, ab Mitte November, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Wie das Museum der Medici-Kapellen mitteilte, sind Besichtigungen in Kleingruppen bis Ende März möglich. Die Wände des etwa zehn Meter langen und drei Meter breiten Raumes nutzte der Künstler in der Zeit, um einige seiner Projekte zu skizzieren.