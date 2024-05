Auftritt im Düsseldorfer Schauspielhaus Michel Friedman spricht über Antisemitismus

Sein Buch hat zwei Titel. „Judenhass“ so der eine, der sehr groß auf dem Cover steht. Etwas kleiner darüber: „7. Oktober 2023“, also der Tag des brutalen Überfalls der Hamas-Terroristen auf Israel. Beide Titel sind eine Aussage – und ihre Gewichtung auf dem Buchdeckel ist es auch. Weil es Michel Friedman vor allem um ein Menschheitsverbrechen geht, um die Verfolgung und Ermordung von Juden seit Jahrhunderten. Der Anlass, daran zu erinnern und darüber auch zu schreiben, ist dann der 7. Oktober des vergangenen Jahres gewesen. Sein Buch wird Michel Friedman am Sonntag, 5. Mai im Großen Haus des Düsseldorfer Schauspielhauses vorstellen.