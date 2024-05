Info

Bücher „Judenhass – 7. Oktober 2003“, Berlin-Verlag, 112 Seiten, 12 Euro; „Fremd“, Berlin-Verlag, 176 Seiten, 20 Euro; „Schlaraffenland abgebrannt: Von der Angst vor einer Zeit“, Berlin-Verlag, 224 Seiten, 24 Euro

Autor Michel Friedman wurde 1956 in Paris geboren, er ist Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator. Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und Herausgeber der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ sowie von 2001 bis 2003 Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Seit 2016 ist er Honorarprofessor und leitete bis vor zwei Jahren das von ihm mitbegründete Center for Applied European Studies an der Frankfurt University.