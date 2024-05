Michel Friedman im Düsseldorfer Schauspielhaus „Es gibt keine Erinnerungskultur“

Michel Friedman ist ins Düsseldorfer Schauspielhaus gekommen, liest aus seinem Buch „Judenhass“, redet zwischendurch immer wieder frei und beantwortet am Ende noch ein paar Fragen von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der früheren FDP-Bundesjustizministerin. Seit 2018 ist sie die erste sogenannte Antisemitismusbeauftragte von NRW. Natürlich ist dieses Ehrenamt wichtig, verdienstvoll, aber am Ende doch auch eine „gefährliche Konstruktion“, wie es Friedman nennt. Er spricht von einer weiteren Legendenbildung der Politiker, die glauben, etwas getan zu haben. In Wahrheit aber hätten sie ihre Hausaufgaben im Kampf gegen Menschenhass nicht gemacht, dafür aber ein Amt geschaffen. Unbegreiflich ist es darum für ihn, „wie man mit einer so billigen Lösung erklärt“, dass es eine der großen Aufgaben sei, mit dem Hass auf jüdische Menschen ernsthaft auseinanderzusetzen, und dies dann „in einen Seitentrakt der Politik steckt“.