Opernregisseur Michael Thalheimer im Porträt Der Schmerz der Seelen

Michael Thalheimer, geboren in Münster, studierte Schauspiel in Bern und war an mehreren Theatern engagiert. „Das ist so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnere“, sagt er. Wohl aber an seinen Entschluss, nicht mehr selbst auf der Bühne zu stehen. Warum? „Der Grund ist sehr banal“, antwortet er. „Ich hatte so viele Regisseure erlebt, dass ich überzeugt war, das kann ich besser.“ Lachend schüttelt er den Kopf. „Die komplette Arroganz. Doch ich hatte das Glück, dass es am Theater in Chemnitz, wo ich zuletzt engagiert war, ein Studio der Leipziger Schauspielschule gab. Ich konnte als Regisseur mit den Studenten anfangen und leckte Blut, als ich merkte, welchen Spaß sie dabei hatten. Und ich auch.“