Gastbeitrag Michael Rother : „Sein Werk leuchtet“

Düsseldorf Der Gitarrist würdigt seinen früheren Kraftwerk-Kollegen Florian Schneider. In den 1970er Jahren war Rother für kurze Zeit Mitglied von Kraftwerk, bevor er mit Klaus Dinger die Band Neu! gründete.

Ich erinnere mich gut an unsere erste Begegnung. Das war 1971. Ich war damals im Zivildienst in Neuss. Ein anderer Zivi hatte eine Einladung in ein Studio, in dem eine Filmmusik gemacht werden sollte. Die Band heiße Kraftwerk, sagte er, und ich fand den Namen ehrlich gesagt ein bisschen albern. Ich wollte eigentlich lieber zu meiner Freundin, bin dann aber doch hingegangen.