Berliner Museumsinsel : Freitreppe zur Menschheitsgeschichte

Berlin Fast 200 Jahre nach Schinkels Start findet die Berliner Museumsinsel mit dem Chipperfield-Bau ihren vorzeigbaren Schlussstein

Wo die preußische Post einst Pakete sortierte, organisieren Kulturinteressierte nun ihr Rendezvous mit 6000 Jahren Menschheitsgeschichte: Nach jahrzehntelangen Planungen, Neuplanungen, Überarbeitungen, Verzögerungen und Verteuerungen eröffnet an diesem Samstag der zentrale Zugangsbereich zu den fünf Hauptattraktionen der Museumsinsel. Den Festakt am Freitag nutzte Kanzlerin Angela Merkel zum Plädoyer gegen „Abgrenzung, Ausgrenzung. Abschottung“ und empfahl stattdessen das Lernen aus der Zeitreise und dem Miteinander der Kulturen, das der Museumsbesuch ermögliche.

Wäre die Museumsinsel leer gewesen, als Karl Friedrich Schinkel 1825 an den Bau des Alten Museums ging, vermutlich hätte am Anfang eine Konzeption gestanden. Mit Museen, die sich um einen zentralen Eingang gruppieren und ein geschlossenes Gesamtbild ergeben. Doch das Areal in Schlossnähe war mit Funktions-, Lager-, Speicher- und Wohngebäuden vollgestopft, und so wie ein Museum nach dem anderen aus allen Nähten platzte, kamen bis 1930 neue dazu. Am Ende kehrten sie einander ihre Rücken zu, öffneten sich nach Süden, Westen, Osten. Kein Wunder, dass eine Skizze von 1875 bereits ein prägnantes Eingangsbauwerk mit Freitreppe als Möglichkeit vorsah, das Areal zu ordnen. Nun, 144 Jahre später, ist es geschafft. Das Gewürge um den neuen BER-Zentralflughafen ist zeitlich dagegen ein Klacks.