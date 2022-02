Warum wir Tränen der Rührung weinen : Erst geschüttelt, dann gerührt

Natalie Geisenberger zeigt sich nach ihrem Goldmedaillen-Erfolg in Peking gerührt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf „Traurigfroh“ nannte der Dichter Friedrich Hölderlin das Gefühl der Rührung. Wir weinen auch, wenn wir glücklich sind. Eine Emotion, die sich gegensätzlich äußert, gibt bis heute Rätsel auf.

Natalie Geisenbergers Schlitten stand noch nicht, da brach die 34-Jährige in Jubel aus: zweite Goldmedaille für Deutschlands Rodler bei den Winterspielen von Peking! Kurz darauf flossen Tränen der Rührung: Es sei ihr erste Olympiasieg als Mutter gewesen. Friedrich Merz, der gerne kernig rüberkommt, rang vor ein paar Wochen ebenfalls um Fassung – mit 94,6 Prozent Zustimmung hatte der frisch gewählte CDU-Chef nicht gerechnet. Und Harald Glööckler, der hart daran arbeitet, eine Kunstfigur zu sein, heulte bereits echte Tränen, noch bevor ihm im Dschungelcamp ein Durchhalte-Brief vorgelesen wurde – von seinem Hund, in Wahrheit natürlich verfasst von seinem Partner Dieter Schroth.

Im Augenblick großer Emotionen zeigen Menschen, wie verletzlich sie sind. Dabei ist Trauer keineswegs die einzige Ursache dafür, dass sie dann weinen. Vielmehr können Glück, Erleichterung oder Überraschung eine ebenso gewichtige Rolle beim Gefühlsausbruch spielen, der bis heute Rätsel aufgibt: die Rührung.

Info Tränen haben viele Funktionen Tränenarten Die Wissenschaft kennt drei Arten von Tränen: „Basale Tränen", die bei jedem Blinzeln erzeugt werden und das Auge vor dem Austrocknen schützen. „Reflektorische Tränen", die als Reaktionen auf äußere Reize wie etwa Staub oder Zwiebeldämpfe reagieren. Und schließlich „emotionale Tränen", die fließen, wenn die Gefühlswelt durcheinandergerät. Geschlechterunterschiede Frauen weinen viermal so oft wie Männer: 30- bis 64 Mal pro Jahr lassen sie ihren Tränen freien Lauf, Männern kommen die Tränen nur sechs- bis 17 Mal. Außerdem gewinnen sie ihre Fassung nach zwei Minuten wieder. Frauen brauchen dafür sechs Minuten.

Bewegt, ergriffen, überwältigt, ja sogar gender-ungerecht „übermannt“ – so fühlen wir, wenn etwas uns rührt. Es sind starke Beschreibungen für ein starkes Gefühl, das sich frühestens im Jugendalter bemerkbar macht. „Traurigfroh“ nannte Friedrich Hölderlin schon vor mehr als 200 Jahren den Gemütszustand, den die moderne Psychologie heute in einer exakten Entsprechung als dimorphen, das heißt zweigestaltigen Ausdruck von Emotionen kennt: Positive Gefühle wie Dankbarkeit oder Erfolg können durch Tränen oder Schluchzen auf eine Weise zum Vorschein treten, die eigentlich mit negativen Gefühlen verbunden ist: Kummer oder Angst. Auch beim nervösen Lachen handelt es sich um ein dimorphes Phänomen, wobei Ursache und Wirkung in diesem Fall das genaue Gegenteil der Rührung sind.

Das Nebeneinander widersprüchlicher Gefühle entsteht beispielsweise in Momenten des Abschieds und des Neubeginns. Wird ein Kind geboren, rührt uns bei aller Freude seine Verletzlichkeit, heiratet ein Paar, dann geht ein Lebensabschnitt unweigerlich zu Ende, ein neuer fängt an. Ein Wiedersehen ruft womöglich die Erinnerung an die lange Zeit der Trennung zurück. Dieses traurigfrohe Wissen – und sei es nur im Unterbewusstsein vorhanden – erzeugt bei vielen einen Kloß im Hals, Gänsehaut, zuckende Mundwinkel, nurmehr mit Mühe artikulierte Worte.

Damit offenbart die Rührung zugleich wahrhaftige Anteilnahme, sie ist gewissermaßen die Krone der zwischenmenschlichen Begegnung und obendrein ein zentrales Moment des ästhetischen Erlebens. Grandiose Musik, ein zu Herzen gehendes Gedicht, eine historische Rede oder ein Bild, das alles sagt, führen oftmals zum selben Ergebnis. Rührung könnte somit die kleine Schwester der Erhabenheit sein.

Ungerührt etwas Berührendes zur Kenntnis zu nehmen, gilt einerseits als Ausweis größter Beherrschung – oder aber von Gefühlskälte. Andererseits geben manche Menschen nur vor, gerührt zu sein, um Sympathiepunkte zu sammelen. Aber das fällt in die Kategorie „Krokodilstränen“. Zu nahe am Wasser gebaut zu sein, ist wiederum auch nicht von Vorteil. Man denke nur an den tränenreichen Auftritt von Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Hartgesottene James-Bond-Fans im Kino hingegen zeigen sich zuerst geschüttelt und hernach dezent gerührt.

Rührung beschreibt einen extremen emotionalen Augenblick, der Menschen in ihrer Reaktion überfordern kann. Manche Wissenschaftler erkennen in den Tränen, die dann fließen, eben diesen Ausdruck von Machtlosigkeit. Der englische Philosoph Thomas Hobbes stellte schon im 17. Jahrhundert die These auf, dass Kinder besonders häufig weinen, weil sie sich öfter als Erwachsene hilflos fühlen. Weinen wäre demnach der Versuch der Psyche, das emotionale Gleichgewicht wiederherzustellen. Und tatsächlich wird es subjektiv oftmals als befreiend empfunden, in Tränen auszubrechen, ähnlich einer Katharsis, der Reinigung der Seele durch die Tragödie, die seit der Antike im Zentrum der Poetik steht.

Schuld an der Verwirrung der Gefühle ist zweifellos auch der Hypothalamus. Dieser mandelgroße Teil des menschlichen Gehirns ist sozusagen der Herr der Hormone, und er sitzt tief versteckt in der Mitte des Kopfes. Von dort aus regiert er das sogenannte autonome Nervensystem, das wir nicht bewusst steuern können, das uns aber beispielsweise Hungergefühle beschert, unsere Körpertemperatur regelt oder unseren Schlaf bestimmt.

Der Hypothalamus wird immer dann aktiv, wenn Emotionen hochkochen. Um welche es sich handelt, ist ihm völlig egal. Sein Job ist es lediglich, den Körper auf mögliche Belastungen vorzubereiten. Im Alarmfall erhöht er also die Herzfrequenz, regt die Produktion der Schweißdrüsen an, erweitert die Bronchien und legt den Verdauungstrakt lahm.

Kommt dann das Signal „alles in Ordnung“, muss der Hypothalamus das Ganze schnellstmöglich rückgängig machen. Dafür lässt er den Organismus mit dem Hormon Acetylcholin fluten. Massive Erleichterung stellt sich ein. Der körpereigene Spritstoß hat, wie Forscher herausgefunden haben, allerdings den Nebeneffekt, dass er auch die Tränenproduktion anregt. Wir weinen dann im Zweifel auch vor Glück. Und in der Flüssigkeit, die unsere Augen umspült, finden sich sodann das Milchbildungshormon Prolactin, das „Gückshormon“ Serotonin sowie Leuzin-Enkophalin, das dem Schmerzmittel Morphium ähnelt.