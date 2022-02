Konzerte im März : Kempen ehrt Mendelssohn mit einem Musikfestival

Der Verein „Kempen Klassik“ richtet vom 10. bis 13. März das exquisit besetzte „Mendelssohn Festival 2022“ in der Paterskirche aus.

Die Veranstalter haben prominente Künstler eingeladen, die auch in weitaus größeren Städten regelmäßig Jubelchöre hervorrufen – etwa die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter, die Lieder von Mendelssohn und Fanny Hensel vortragen wird; dazu werden Briefe der beiden Geschwister vorgelesen. Oder der Amsterdamer Organist Matthias Havinga, der an der König-Orgel eine Sonntags-Matinee unter dem Motto „Mendelssohns Orgelwerke – durchtränkt mit Bach“ gestaltet. Oder die exzellente Geigerin Mirijam Contzen, die mit dem Ensemble Resonanz das Oktett Es-Dur op. 20 aufführt.

Besonders aktiv beim Festival ist der Pianist Matthias Kirschnereit, der bei drei Konzerten gestaltend in die Tasten greift, so am Eröffnungsabend: Da stellt er mit dem Amaryllis-Quartett zwei Streichquartette Mendelssohns dem Klavierquintett Es-Dur von Robert Schumann gegenüber. Für die Konzertkundschaft von morgen bietet sich ein Familienkonzert für Besucher ab sechs Jahren an: Mini-Musik aus München bietet „Felix, Fanny, Fenchel – ein geheimnisvolles Trio“.