Meisterwerk auf der Orgel Klingende Hommage an den gefallenen Kollegen

Damit sind wir beim Thema. Duruflé ließ er sich künstlerisch maßgeblich von namhaften Komponisten animieren, etwa von Jehan Alain. Der Bruder der angesehenen Organistin Marie-Claire Alain hätte sich fraglos in die Rangliste führender Organisten Frankreichs eingereiht, doch 1939 wurde Alain zum Kriegsdienst einberufen und fiel am 20. Juni 1940 in einem Gefecht bei Saumur – zwei Tage bevor der Waffenstillstand in Compiègne geschlossen wurde. Sein kompositorisches Schaffen blieb überschaubar. Duruflé entschied zwei Jahre später kurzerhand, sein „Prélude et Fugue sur le nom d‘Alain“ op. 7 als Hommage an den Kollegen zu komponieren.