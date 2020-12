Meine Kulturtipps zu Weihnachten : Mit dem Internet und Beethoven nach Grönland

Tobias Moretti als Beethoven in einer Szene aus dem Fernsehfilm „Louis van Beethoven". Foto: dpa/Zuzana Panska

Düsseldorf Jede Woche geben wir persönliche Kulturtipps für das Wochenende. Wolfram Goertz empfiehlt für die Weihnachtstage unter anderem eine virtuelle Reise nach Grönland, in die Antarktis und zu Ludwig van Beethoven.

„Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.“ Aus diesem berühmten Satz des großen Alexander von Humboldt kann man derzeit keine Handlungsweise für eine Reise ziehen, denn Reisen ist erstens abgesagt und zweitens auch nicht angesagt. Aber das Internet ist nicht nur eine Illusionsmaschine, die uns mit tausenderlei Unsinn konfrontiert, sondern auch ein hilfreicher Reisebegleiter, der die Realität wenigstens ein bisschen simulieren kann.

Auf nach Grönland

Ich wollte immer schon mal nach Grönland. Einfach, weil das ein faszinierendes Land sein soll; und weil es diese Insel nicht auf ewig geben wird, sollten wir mal vorbeigeschaut haben. Zum Beispiel der Hafen von Nuuk in Südgrönland: Von dort gibt es eines meiner liebsten Webcam-Videos, 24 Stunden im Zeitraffer. Es ist ein einziges Beladen und Schaukeln, gelegentlich wird es sogar hell, in jedem Fall herrscht nicht gerade mediterrane Anmut. Wer sich Kälte auf Bildern wünscht, ist hier richtig.

Auf ins Museum

Bleiben wir noch ein bisschen in Nuuk. Auf Grönland, das man natürlich über Kopenhagen mit dem Flugzeug irgendwann wieder sehr gut erreichen kann, gibt es mehrere Museen, die einem nicht nur die vaterländischen Meister präsentieren, sondern auch sehr intensiv über Folklore und Lebensart belehren. Man muss beim Klicken ein bisschen Muße mitbringen, aber das Ergebnis ist ungemein lohnend.

Auf in die Antarktis

Von hohen Norden in den Süden. Pinguine sind allerliebste Tiere, und wer sie in der Antarktis betrachten möchte, muss ein wenig Glück haben. Nahe der Bernardo O'Higgins Station steht eine Webcam, die gelegentlich, sofern die Kamera nicht wieder einfriert, geradezu liebliche Bilder funkt. Auch hier wieder: Kälte, wohin man schaut. Aber in diesen wintermilden Tagen bei uns muss man ja irgendwie auf andere Gedanken kommen. Übrigens gibt es nette Botschaften von dort unten tief im Süden: In der Antarktis leben fast 20 Prozent mehr Kaiserpinguin-Kolonien als bislang angenommen. Das entdeckten Wissenschaftler anhand von Daten einer Raumfahrtmission.

Auf zu Beethoven

2020 ist das heiß erwartete Beethoven-Jahr ja richtig ins Wasser gefallen, egal ob am Rhein oder an der Donau – überall unwirtliche Corona-Verhältnisse. Mir persönlich hat das nichts ausgemacht, denn in Sachen Beethoven möchte und darf ich mich über Unterversorgung nicht beklagen. Aber am Freitag, 25. Dezember, also dem ersten Weihnachtstag, gibt es in der ARD um 20.15 Uhr immerhin eine Verfilmung von Beethovens Leben („Louis van Beethoven“). In der Hauptrolle spielt der große Tobias Moretti, für den Beethoven vermutlich die Rolle seines Lebens sein dürfte. Beethoven war ja alles andere als ein Jedermann.

Auf zum Jubiläum

Die Beethoven-Jubiläums-Feierlichkeiten habe ich nicht sonderlich vermisst. Allerdings gab es bei der zentralen Beethoven-Jubelausrichtungs-Organisation namens „BTHVN2020“ einige interessante Projekte, die nun teilweise aufs Jahr 2021 verschoben sind. Einen Vorgeschmack bekommt der Neugierige auf der Website.

Auf zum Heroischen

