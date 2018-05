Düsseldorf: Mehr Geld für Theater und Orchester

Düsseldorf In NRW gibt es den schönen Satz von den Theatern und den Milchkannen: Wo das eine steht, ist das andere nicht weit. Dieser Jokus ist eine humorige Beschreibung einer beneidenswerten Vielfalt, die es in keinem anderen Land der Welt gibt.

Gleichwohl werden die Theater und Orchester in NRW vom Land deutlich schlechter gefördert als in anderen Bundesländern. Das soll sich ändern. Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen stellte gestern im Düsseldorfer Landtag Pläne der Landesregierung vor, die die Mittel für die kommunalen Theater und Orchester bis 2022 um 30 Millionen Euro erhöhen will. Davon werden 20 Millionen Euro als Basisförderung und zehn Millionen Euro als zusätzliche Förderung für innovative Vorhaben und Profilbildung vergeben. Die jährlichen Beträge über die gesamte Legislaturperiode addieren sich in der Summe auf 90 Millionen Euro.