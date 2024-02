Mehr als Fasten Warum der Aschermittwoch so wichtig ist

Fasten kann in unserem Land und in unserer Zeit auch nicht als moderne Askese verstanden werden. Denn im Grunde ist es purer Luxus, darüber in aller Seelenruhe zu befinden, was Last und überflüssig in meinen Leben sein könnte. Dementsprechend steht ganz oben auf der Liste vermeintlicher Entbehrungen der Verzicht auf Süßigkeiten und Snacks, wie eine aktuelle Umfrage ermittelt hat und damit die Ergebnisse aller obligaten Umfragen in den Jahren davor mehr oder weniger wiederholt. Das ist sehr weit weg von irgendeiner existenziellen Sorge. Dagegen nehmen wir beim echten Fasten jenen Ballast in den Blick, den wir mit uns herumschleppen und der uns viel zu oft vom Wesentlichen abhält. Die christlichen Kirchen versuchen, mit eigenen Angeboten sich in der Vielzahl heilsversprechender Fastentrends stärkere Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die evangelische Kirche hat dafür vor etlichen Jahren die Aktion „Sieben Wochen ohne“ ersonnen, die katholische Kirche gibt Leitworte über das Hilfswerk Misereor aus. Ihre Aufrufe sind bedenkenswert, weil sie anzeigen, was im Leben vieler Menschen offenbar auf die Verlustliste geraten ist: „Sieben Wochen ohne Alleingänge“ wünscht eine Fastenzeit des Miteinanders, „Interessiert mich die Bohne“ gemahnt uns an Klima und Welternährung.