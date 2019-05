Neues Kunstmagazin : „Meet Pablo“ – unser neues Kunstkaufmagazin

Im RP-Magazin gibt es nicht nur viel über Künstler und deren Werke zu lesen, sondern auch die Möglichkeit, Kunst zu kaufen.

(RP) Es ist das eine, sich in einer Ausstellung an Kunst zu erfreuen, und etwas anderes, selbst Kunst zu besitzen. Natürlich sind unter Kunstliebhabern auch Kunstsammler; vielen Museumsgängern aber bleibt der Zugang zum Kunstmarkt verschlossen. Heute liegt den Zeitungen unserer Abonnenten in Düsseldorf/Neuss erstmals das Magazin „Meet Pablo“ bei, und es richtet sich an die einen und die anderen: die Interessierten wie auch die Kunstkäufer.