Choy Ka Fais Zukunftsvisionen im Tanzhaus NRW Der Künstler als virtuelles Ich

Choy Ka Fai gehört zu den Künstlern, die ihr Publikum mit Charme und Humor für ein vermeintlich leichtes Thema begeistern können, das bei genauerer Betrachtung einen ernsten Hintergrund hat. Seine Lecture-Performance „Sometimes I see the Future“, die am Freitagabend im Tanzhaus NRW Uraufführung feierte, ist dafür ein gutes Beispiel. Es sei eine Arbeit, die für ihn ein Prozess ist, so Choy Ka Fai. Er selbst tritt zunächst als Avatar auf einer Leinwand in Erscheinung. Der sei eine Art optimiertes Ich, sagt der Künstler.